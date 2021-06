Un divertido momento se vivió en Contigo CHV Noticias AM cuando en el terminal de buses de Estación Central, el periodista Felipe Hernández se encontró con el doble oficial de El Chavo del 8.

Don Sergio, un adulto mayor que estaba en el terminal tratando de sacar su permiso, conversó con el móvil de CHV Noticias para contar que su primo le sacó el permiso de circulación, pero no le llegó el comprobante.

“Estoy con doble mascarilla, alcohol gel, las dos vacunas. Mi primo me sacó el permiso pero no me ha llegado, parece que puso mal el correo”, contó en primera instancia.

Posteriormente, el periodista de CHV Noticias se percató que Don Sergio tenía cara conocida. “Pos yo soy el doble oficial de Roberto Gómez Bolaños en Chile“, le dijo el hombre, quien participó en cuatro ocasiones del programa de talentos de Chilevisión, Yo Soy.

“Pos órale yo estuve en Yo Soy como El Chavo del 8, ahí con garroteras y todo ese tipo de cosas”, dijo Don Sergio, mientras imitaba divertidamente al personaje mexicano.

Finalmente, planteó: “el personaje, como le digo a todo el público, marcó todas las vidas. Ahora los niños no lo conocen, pero yo me encargo de hacerlo conocer”.