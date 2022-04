¿Dónde y cómo comprar las entradas de la preventa para Doctor Strange 2?

Ya cada vez se acerca más el estreno de Doctor Strange 2: In the Multiverse of Madness en Chile, cinta del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) que es protagonizada por Benedict Cumberbatch y que ha generado gran expectación entre los fans del género, lo que quedó demostrado en la preventa de entradas para esta película durante este miércoles 6 de abril.

Los y las seguidoras de la película prácticamente ya agotaron los tickets disponibles e incluso colapsaron los sitios web de los cines nacionales. Sin embargo, aún quedan opciones para acceder a ellos y asegurar un puesto en el lanzamiento del filme. Todo sea para evitar los spoilers.

La película del hechicero tendrá directa relación con otras producciones de Marvel, como Spider-Man: No Way Home.

De hecho, esta cinta es clave para comprender el escenario en que se desenvolverá la nueva entrega de Doctor Strange y, además, es necesario recordar que en los créditos del Hombre Araña dieron a conocer un adelanto donde se puede ver que la producción tendrá una conexión con la serie WandaVision.

¿Cuándo se estrena Dr. Strange 2?

El próximo 5 de mayo será el fin de la incertidumbre con la llegada de Doctor Strange 2: In the Multiverse of Madness a los cines, mientras que un día antes, el 4 de mayo, será su pre-estreno en territorio nacional.

¿Dónde acceder a la preventa?

Tal como se mencionó, este miércoles 6 de abril comenzó la preventa de entradas en Chile a partir de las 12:00 horas. Para acceder a ellas, es necesario ingresar a las plataformas web de los cines del país y concretar la compra según las indicaciones correspondientes.

Debido a que la venta se inició hace varias horas, es probable que exista poca disponibilidad. Puedes checkearlo haciendo clic en las siguientes imágenes: