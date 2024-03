¿Qué películas nominadas al Oscar 2024 están en streaming? Acá todas las opciones

El próximo domingo 10 de marzo se llevará a cabo la ceremonia de los Premios Oscar 2024, presentados por Jimmy Kimmel, desde el Dolby Theatre de Los Angeles.

Oppenheimer de Christopher Nolan lidera las nominaciones este año con 13, seguida de Poor Things de Yorgos Lanthimos con 11 y Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese con 10.

Completando la lista de películas se encuentran American Fiction, Anatomy of a Fall, Barbie, The Holdovers, Maestro, Past Lives y The Zone of Interest.

Si eres de los que disfrutan ver todas las películas nominadas pero no sabes dónde conseguirlas, acá te dejamos una guía por plataforma de streaming, de las cintas disponibles para que la veas en la comodidad de tu hogar.

Películas nominadas al Oscar 2024 disponibles en streaming

Netflix

Maestro : TRAILER

: TRAILER Nyad: TRAILER

TRAILER Rustin : TRAILER

: TRAILER La sociedad de la nieve : TRAILER

: TRAILER El Conde: TRAILER

TRAILER Nimona : TRAILER

: TRAILER American Symphony : TRAILER

: TRAILER The After: TRAILER

TRAILER The Wonderful Story of Henry Sugar: TRAILER

Prime Video

American Fiction: TRAILER

HBO MAX

Barbie: TRAILER

TRAILER Spider-Man: Cruzando el Multiverso: TRAILER

Apple TV+

Los asesinos de la luna : TRAILER

: TRAILER Napoleón: TRAILER

Disney+

Elemental: TRAILER

TRAILER Guardianes de la galaxia Vol. 3 : TRAILER

: TRAILER Indiana Jones y el dial del destino : TRAILER

: TRAILER The Last Repair Shop: TRAILER

Start+

The Creator: TRAILER

TRAILER Bobi Wine: The People’s President: TRAILER

TRAILER Flamin’ Hot: La historia de los Cheetos picantes: TRAILER

Paramout+

Misión imposible: Sentencia mortal – Parte 1: TRAILER

TRAILER La memoria infinita : TRAILER

: TRAILER The Abcs of Book Banning: TRAILER

