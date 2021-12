La película Don’t Look Up (No miren arriba) ha sido todo un éxito desde su estreno. Sin embargo, recientemente se viralizó un error en la edición del filme, el cual fue aclarado por el mismo director en sus redes sociales.

La cinta trata sobre dos astrónomos, interpretados por el reconocido actor Leonardo DiCaprio y la premiada actriz Jennifer Lawrence, que tratan de advertirle a la presidenta de Estados Unidos (Meryl Streep) que un meteorito gigante se acerca a la Tierra y que puede acabar en la extinción de toda la humanidad.

Por otro lado, una de sus escenas se volvió viral en TikTok luego de que un usuario se diera cuenta del error que quedó en la edición y que aparece en el momento cuando se ve a Jennifer Lawrence y Timothée Chalamet compartir junto a un grupo de amigos en la calle.

En concreto, cuando el filme lleva 1 hora, 28 minutos y 10 segundos se puede ver a todo el equipo de producción filmando y usando mascarillas para evitar contagios de COVID-19.

Tras eso, el director Adam McKay respondió a supuesto “error” en su cuenta de Twitter y aclaró que todo fue a propósito.

“¡Buen ojo! Dejamos esa señal del equipo a propósito para conmemorar la extraña experiencia de filmación”, explicó McKay.

