Las plataformas de streaming tienen preparado una diversidad de estrenos hacia fin de año. Uno de ellos es Don’t look up.

El filme, No mires hacia arriba (en español), tiene al ganador del Oscar, activista medioambiental y uno de los rostros más reconocidos en Hollywood, Leonardo DiCaprio, como su protagonista, quien comparte el rol con la también ganadora del Oscar y premiada actriz, Jennifer Lawrence.

Escrita y dirigida por Adam McKay –La gran apuesta, Guerra de papás, Ant-Man, entre otras–, esta película de comedia negra, que se estrenará en Netflix, retrata la historia de dos astrónomos que tienen la misión de alertar a la humanidad sobre la llegada de un asteroide que acabará con el planeta.

En una entrevista con The New York Times en abril pasado, McKay explicó que Don’t look up es una especie de “no sé lo que estoy haciendo. Vamos a romper con este nuevo tiempo y tratar de resolverlo. Ha sido interesante ver qué funciona, qué aterriza, qué se siente bien”.

Además de DiCaprio y Lawrence, entre su reparto, que ya destaca como uno de los mejores, se encuentran Rob Morgan; el clásico coprotagonista y amigo personal de DiCaprio, Jonah Hill; Timothée Chalamet; Tyler Perry; Ron Perlman; Cate Blanchett; Meryl Streep; Chris Evans; Himesh Patel; Melanie Lynskey y la cantante Ariana Grande.

Si bien su estreno en los cines estadounidenses está fechado para el 10 de diciembre de 2021, el 24 de ese mismo mes llega la producción a Netflix, según confirmó la plataforma de streaming en sus redes sociales.