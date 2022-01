Don’t Look Up ha causado furor desde su estreno y, recientemente, rompió el récord de reproducciones semanales.

La sátira protagonizada por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, quienes interpretan a dos científicos que intentan alertar a la presidenta de Estados Unidos (Meryl Streep) de que un meteorito gigante llegará a la Tierra y causará la extinción de la humanidad, se estrenó el pasado 24 de diciembre y, desde la semana del 27 hasta el 2 de enero, fue vista durante 152,290,000 de horas.

El filme estrenado en Netflix y dirigido por Adam McKay superó con creces a The Unforgivable, protagonizada por Sandra Bullock, y a la recién estrenada The Lost Daughter, encabezada por la premiada actriz Olivia Colman.

Lee también: Emma Watson bromeó en redes sociales tras confusión en reunión de Harry Potter: Emma Roberts le respondió

Por otro lado, durante dos semanas, Don’t Look Up estuvo en el top 10 y, actualmente, está en el número 6 de Chile.

Por otro lado, el director Adam McKay reaccionó en su cuenta de Twitter cuando se enteró del récord que superó su película y señaló que “estoy atónito”.

I’m straight up flabbergasted by this.#DontLookUp https://t.co/gIjxtS6LXS

— Adam McKay (@GhostPanther) January 5, 2022