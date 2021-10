Una nueva muerte remece al universo cinematográfico de Marvel. Dorothy Steel, actriz recordada por su aparición en Black Panther interpretando a la líder de una tribu de Wakanda, falleció a los 95 años.

Según lo informado por WSB-TV, el deceso de la mujer se produjo el viernes 15 de octubre al interior de su hogar, en Detroit, Estados Unidos. Cindy Butler, agente de la intérprete, informó que las causas de la muerte aún son desconocidas.

Algo a tener en cuenta sobre Steel es que su participación en Black Panther no sería la única que tendría dentro de Marvel. La actriz pasó el último tiempo en Atlanta grabando la secuela de la cinta que fue protagonizada por Chadwick Boseman, quien falleció en el 2020 debido a un cáncer de colon.

Es justamente la continuación de la historia del rey T’Challa la última incursión cinematográfica planificada por la actriz. Y es que hace un tiempo ella confesó que este sería su “último papel”.

La corta carrera de Dorothy Steel

Si bien Dorothy Steel alcanzó la fama con su participación en el universo de Marvel, son pocos los programas televisivos y películas en que participó antes. Y es que la actriz comenzó su carrera en las pantallas a los 88 años.

“Si alguien me hubiera dicho que sería actriz, habría dicho que debe estar loco”, expresó la actriz en el año de lanzamiento de Black Panther. Otras de las producciones en las que trabajó son Jumanji: The Next Level, Black Majick y Poms.