Las dos ex jugadoras de Gran Hermano que se candidatean para ser la nueva reina del Festival de Viña

Esta semana se anunció la parrilla completa del Festival de Viña del Mar, que en 2024 iniciará el domingo 25 de febrero y finalizará el viernes 1 de marzo.

Un evento que acompaña todo el Festival de la Ciudad Jardín y que genera bastante interés de los medios, es la tradicional elección de la reina del certamen, que ya lleva tres años sin realizarse.

La última en coronarse fue la bailarina y coreógrafa Rosita Piulats, quien logró este reconocimiento en 2020. Mientras que en 2021 y 2o22 no hubo ganadora porque tampoco se realizó el Festival debido a la pandemia del Covid 19.

En cambio, el año pasado la municipalidad de Viña del Mar, encabezada por la alcaldesa Macarena Ripamonti, desistió de realizar el evento.

Viña 2024 ya tiene sus primeras candidatas a reina

Se trata de dos ex jugadoras de Gran Hermano Chile, que a través de redes sociales y también un podcast, manifestaron su intención de participar, coronarse y celebrar con el característico piscinazo.

Una de ellas fue finalista del reality, se trata de Scarlette Gálvez, más conocida como Eskarcita, quien participó del podcast “The Ellas Show” y ahí se le insistió en ser candidata: “¿Debería?”, preguntó la influencer para luego afirmar que no se sabría tirar el típico piscinazo de las reinas.

“Ay, es que yo no me sé tirar ese (piquero) que va muy de reina de Viña. Yo creo que me tiraría un guatazo o su bombita. No sé, algo que salga de lo común”, manifestó.

Mientras que la otra ex Gran Hermano y que también confirmó que le gustaría ser candidata a reina del destacado evento fue Fran Maira. La modelo compartió una historia en su Instagram donde muestra su interés.

Síguenos en