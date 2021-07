El doctor Cristián Arriagada, viudo de la periodista Javiera Suárez, utilizó su cuenta de Instagram para aclarar los rumores de una relación amorosa con la actriz y modelo Daniela Nicolás.

“Se ha hablado mucho de mi vida privada en este último tiempo, y si bien yo había decidido no hacer comentarios, creo que hoy ya requiere de una aclaración“, comenzó diciendo en una reflexión compartida en la red social.

El médico cirujano confirmó que “en el proceso de rehacer mi vida, salimos con Daniela Nicolás, a quien respeto y quiero mucho. Fue una etapa de crecimiento muy positiva en mi vida y la agradezco”.

“Nunca va a ser fácil volver a enamorarse después de una pérdida, pero para superar el dolor hay que volver a confiar”, señaló en la publicación.

Respecto de su actual situación sentimental, Arriagada recalcó que “actualmente no estoy en una relación con nadie. Entiendo y acepto lo que implica la exposición mediática y lamento mucho que se haya malinterpretado lo que escribí. Pido disculpas especialmente a la Dani y su familia si mi error les generó un dolor“.

“Agradezco todos los mensajes de cariño y de apoyo que he recibido este último tiempo y espero esto ayude a aclarar los malentendidos“, concluyó.

Cabe mencionar que la representante de Chile en Miss Universo 2021 hizo un fuerte llamado en redes sociales luego de haber confirmado la relación que mantuvo con el doctor.

“Cuando una persona por más que sea pública, cuida y protege su vida privada, debería haber un tema de respeto ahí. No por salir en la tele tienen derecho a meterse en temas de los que yo no hablo porque los guardo para mí”, expresó.

Frente a esta situación, enfatizó que “tengo una familia, amigos y entorno que no me gusta exponer, y eso debería ser respetado. Soy una persona igual que todos y me merezco ese derecho. No se imaginan el daño que provocan metiéndose en la vida personal de uno”.