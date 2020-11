Tras el triunfo del Apruebo, varios rostros de televisión han mostrado su interés por participar en la Convención Constituyente. Entre los nombres confirmados se encuentran la actriz Ana María Gazmuri, la periodista Lucía López y la modelo Adriana Barrientos.

Asimismo, la psiquiatra María Luisa Cordero también se tentó con la idea de redactar la nueva Constitución, luego que sus cercanos la motivaron a dar el paso.

“Estuve conversando con algunos miembros de mi familia, con algunas personas con las que he trabajado. Muy concretamente, me llamó un hombre que yo respeto mucho, que ha tenido cargos políticos en Chile, y me dijo: ‘usted, doctora, se tiene que presentar a la constituyente’“, contó la especialista en el matinal Hola Chile.

“Y lo pensé. Tú sabes que soy muy mariana, muy devota de la Virgen María, y le pedí que me iluminara, y decidí, sí, intentarlo, por qué no”, agregó.

Bajo la misma línea, Cordero explicó que representa “la voz de los que no tiene voz. Porque he trabajado 52 años en el sector pobre de la salud en Chile, con mucha honra, muy orgullosa de haber sido médico de hospitales públicos. (…) Y a mí no me sorprenden los hacinamientos en las casas, como un colega mío que fue ministro”.

Además, aseguró que piensa plasmar en la nueva Carta Magna “la realidad, la habitualidad de los chilenos” para que esta forma, “lo cotidiano se haga más llevadero (…) Que no hayan amarres, trampas, que no sean los empresarios ni los economistas ni los dueños de Chile, donde ganó el Rechazo, los que sigan haciendo las leyes”.

Por otra parte, otra de las razones para postularse como constituyente es su experiencia en cargos públicos. “Yo fui dirigente del Colegio Médico durante la dictadura, representando a la XI y a la XII regiones de Chile. Ahí yo aprendí a dialogar y pelear con los opositores“, contó.

“Espero que me vaya bien. Y si no me va bien, voy a disfrutar de la experiencia de haber querido aportar antes de morirme, porque yo estoy bajando el cerro, tengo 77 años, de poder colaborar con que mi país sea más justo, más equitativo y que se preocupe de las personas más débiles”, concluyó.