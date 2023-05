El pésimo día de Savka Pollak: Rebajaron monto de pensión alimenticia de su ex y deberá desalojar departamento

“No he podido pagar el arriendo”

Por otra parte, Pollak también dio a conocer que lidia con otro complejo problema que tiene relación con su departamento: Dijo haber sido expulsada y que tiene un máximo de un mes para abandonarlo.

“Me encuentro con este otro papel que me dice que me quedan 30 días para dejar el departamento, porque efectivamente no he podido pagar el arriendo en forma normal, como corresponde”, indicó en el registro.

Hacia el término, cerró con una dura reflexión sobre la realidad que viven las familias que aguardan por el pago de la pensión. “Para terminar el día paradójico, hablando de los estragos que provoca cuando una de las personas incumple, llego a la casa y me encuentro con este notición. Para no creerlo”, concluyó.

“Me da hasta risa, porque da lo mismo si le dejan el 10%, el 20% o el 5%, porque no lo va a pagar. ¿Y por qué no lo va a pagar? Porque puede no pagarlo“, concluyó sobre la decisión del tribunal.

