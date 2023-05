“Me hacen sentir mal y culpable”: La dramática situación de streamer chilena tras devolver dinero a Farkas

Una complicada situación es la que vive la streamer Ignacia Jara, luego de que diera a conocer que tuvo que devolver parte del dinero transferido por Leonardo Farkas como ayuda para que costeara un caro tratamiento dental.

Y es que el filántropo cometió una equivocación y le transfirió dinero de más, por lo que la comunicadora audiovisual amablemente decidió devolverle los $5 millones adicionales.

Ignacia relató lo ocurrido a través de su cuenta de Instagram, sin embargo, desde entonces ha estado recibiendo mensajes de odio a través de redes sociales. Así lo dejó ver en una de sus historias, donde reveló que incluso le han pedido dinero.

“Espero que no se lo tomen a mal. Hay muchísima gente pidiéndome el número del contacto del asesor de Farkas. Y también pidiéndome dinero”, contó la oriunda de San Antonio.

“Gente, yo no puedo entregar información sin consentimiento. No puedo llegar y darles ese número si esa persona no lo permite. Y tampoco puedo regalarles dinero, porque ese dinero tiene un destino“, señaló tajantemente.

Luego, la streamer manifestó que “me encantaría poder ayudarles, de verdad que sí, pero me hacen sentir mal y culpable haciendo lo que hacen“. “Gracias y perdónenme“, finalizó en la red social.

Además, la youtuber señaló que estaba recibiendo “mensajes de señoras” diciéndole que era “malagradecida” y que “Farkas no tenía por qué darle plata”.

“Esas señoras, obviamente, no vieron los videos y se quedaron con el encabezado de las noticias“, agregó.

En la misma línea, agregó que “me sorprende lo enojadas que están estas señoras conmigo. Es impresionante. Ustedes vieran los mensajes que estoy recibiendo. Yo no entiendo a la gente. Intento comprender a la sociedad, pero me doy cuenta que son súper ignorantes, que no tienen comprensión lectora ni auditiva”.

“Yo no me puedo hacer cargo de las cosas que piensan de mí, porque ustedes no me conocen. No consumen mi contenido, vienen recién a saber de mí“, cerró Ignacia.