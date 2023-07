"Lo necesito...": La drástica decisión que tomó Dj Méndez tras revelar duro momento personal

Leopoldo Méndez, más conocido como Dj Méndez, sorprendió a sus seguidores al revelar un complejo momento que lo obligó a tomar una drástica decisión: Volver a vivir en Suecia.

Recordemos que a los 11 años, Méndez llegó al país europeo junto a su familia y partió una nueva vida desde cero. Una adolescencia marcada por problemas delictuales, pero que la música fue su gran escapatoria y lo catapultó como uno de los fenómenos latinos a comienzos de los ‘2000.

El cantante regresó a Estocolmo para concretar compromisos laborales y reencontrarse con sus familiares, entre ellas sus hijas Steffi y Eva. Sin embargo, existe otra razón más poderosa que lo llevó a tomar esta determinación.

A través de un live en Instagram, el músico fue consultado por su notoria baja de peso y reveló que hace un tiempo atraviesa por una fuerte depresión.

“Con todo este tema de la depresión y malos ratos emocionales, mi cuerpo también reaccionó, comí mal y bajé 10 kilos. Es muchísimo en muy poco tiempo. Igual se ha sentido raro, así que estoy retomando el gimnasio”, dijo en diálogo con sus fanáticos.

En ese sentido, afirmó que “siempre he sido una persona muy positiva, a mí no me la ganan los obstáculos de la vida. Siempre he pensado en buscar soluciones en vez de atraparse en un problema, pero llega un punto en la vida en que se juntan muchas cosas y tu cuerpo y mente colapsan“.

“Ves todo oscuro, que no hay solución y te atrapas… a veces, no te das cuenta que tienes depre y eso es tan cierto“, agregó.

También el alto costo para los tratamientos de salud mental en Chile, especialmente si se necesita la ayuda psiquiátrica. “Me di cuenta lo carísimo que es obtener ayuda de un profesional, de un psiquiatra, es carísimo, y eso que yo tengo suerte y no me salió tan caro como otras personas”, confesó.

Asimismo, reveló que “no salí de mi habitación en una semana, estaba con una depresión muy oscura, con pensamientos muy oscuros y no me da lata decirlo (…) No me hizo bien y este viaje Dios me lo puso en el camino y yo dije ‘sí'”.

“Estaba en Chile, eran las cinco de la mañana y el booking que tengo en Suecia me llama para decirme que tengo que empacar mis cosas e ir al aeropuerto. Y nada, dije ‘aquí está mi camino’ y llegué acá, abracé a mis hijos, hermanos y sobrinos que veré este fin de semana (…) Se me presentó todo y dije ‘esta es una oportunidad para salir de ese espacio que me estaba haciendo mal’“, agregó.

Volver a Estocolmo

El cantante oriundo de Valparaíso indicó en la misma transmisión en vivo que “han sido unos días maravillosos de junta con mis hijos, donde todo es como un renacer (…) Volver a ver la luz, algo que te de sentido de seguir viviendo y no volver a pensar de forma tan egoísta”.

“Algunas personas necesitan ayuda profesional y me estoy dando cuenta que necesito las dos: profesional y familiar. Estuve lejos de mis hijos más de un año, con otros dos (…) Ellos han sido una inyección de puro amor, mi solución y más la ayuda de un profesional“, afirmó.

Si bien reconoció que “esto tiene altos y bajos”, el artista decidió que al regresar a Chile y concretar algunos trámites, se devolverá a Estocolmo probablemente por un largo período.

“Creo que mi refugio tiene que estar acá donde están mis hijos, lo necesito. Me ofrecieron harto trabajo acá, así que me voy a quedar acá”, señaló.

“El psiquiatra me dice que me mantenga ocupado, que salga de la rutina. Esta cosa es bien irónica, porque he estado acostumbrado durante mis 25 años de carrera a estar rodeado de mucha gente pero me está dando pánico salir a comprar, brother. Es brutal, no podía salir del espacio y transpiraba helado, era algo muy difícil de manejar”, apuntó.

Revisa las declaraciones acá: