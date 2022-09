¡Ya está en Chile! Dua Lipa se sacó fotos con fanáticos y firmó autógrafos afuera de su hotel en Santiago

Tras su arribo a Santiago durante la jornada de este jueves, Dua Lipa hizo su primera aparición en el país a pocas horas de su concierto de este viernes en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Con cientos de fans esperando por la artista en el frontis del hotel Mandarín Oriental en la comuna de Las Condes, la autora de Don’t Start Now salió a eso de las 15:00 de la tarde de este viernes a saludar a los fanáticos que la esperaron durante toda la mañana en el recinto.

