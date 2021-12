Por primera vez, la cantante Dua Lipa vendrá a Chile como parte de su gira internacional Future Nostalgia Tour. Un esperado concierto que sorprendió a sus fanáticos y fanáticas, quienes estarán expectantes a la venta de entradas que está pactada para los próximos días.

La noticia fue confirmada por la productora DG Medios a través de sus redes sociales, despertando el interés de miles de personas que desde hace mucho tiempo ansiaban ver a la intérprete de conocidas canciones como Levitating, Break My Heart, Be The One y, una de sus más recientes, Cold Heart, junto a Elton John.

El show está agendado para el próximo 16 de septiembre de 2022 en el Estadio Bicentenario de La Florida, sin embargo, las entradas comenzarán a estar disponibles para su compra a partir del próximo miércoles 15 de diciembre desde las 11:00 horas.

En ese caso, se tratará de una preventa exclusiva con descuentos para clientes de Entel o para quienes tengan tarjetas Scotia. Pero la venta general comenzará el viernes 17 de diciembre desde las 11:00 horas en el sitio web de Punto Ticket.

Valor de las entradas

Según lo detallado por Punto Ticket en su sitio web, el valor de las entradas será muy variado, llegando a un máximo de $287.500 (cargo incluido) en el caso de la ubicación Pit Pacífico. Mientras que la más económica corresponde a Galería, con un monto de $39.100 (cargo incluido).

Cabe indicar que en la preventa del 15 de diciembre, los clientes de las casas comerciales y bancarias nombradas anteriormente, podrán optar a un 20% de descuento.

Pero más allá de los comentarios asociados al precio final de estas entradas, que en muchos casos pueden ser considerados muy elevados, hay una comparación que deja en evidencia lo anterior.

En el caso de Argentina, por ejemplo, la artista inglesa se presentará el 14 de septiembre de 2022 en el Hipódromo de Palermo. Según la información entregada por All Access, las entradas solo tendrán dos valores y el más alto es de 14.500 pesos argentinos, es decir, aproximadamente 120 mil pesos chilenos.

Una gran diferencia si se considera que la entrada más cara en territorio nacional, incluso duplica este precio.