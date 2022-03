“I got you, moonlight, you’re my starlight. I need you, all night, come on dance with me”. Ese es el pegajoso coro de la conocida canción Levitating de la cantante británica Dua Lipa, una producción que está en el ojo del huracán luego que la artista fuese demandada por infracción de derechos de autor.

La acción fue interpuesta por una banda de reggae de Florida, Estados Unidos, quienes afirman que la estrella les “robó” su canción -menos conocida y que data del 2017- y utilizó bases de ella para crear este single que ha llegado a todos los rincones del mundo.

Esta demanda fue presentada ante la corte federal de Los Ángeles por los propios integrantes de la banda Artikal Sound System, en relación a su canción Live Your Life.

De acuerdo con el documento, se trataría de una interpelación “breve” que contiene “reclamos repetitivos de infracción de derechos de autor, con pocos detalles sobre cómo o por qué Lipa supuestamente copió la canción”, consignó Billboard.

Sin embargo, las alegatorias por parte de Artikal Sound System apuntan a que ambas pistas son muy similares y que, por tanto, era “muy poco probable” que Levitating hubiese sido creada de forma independiente. Pero la demanda no solo apunta a la intérprete, sino que además a Warner Records y a los colaboradores de esta producción.

Cabe señalar que Live Your Life es parte del EP de Artikal Sound System llamado Smoke and Mirrors, y que fue lanzado en 2017. Mientras que Levitating es un sencillo del álbum Future Nostalgia de Dua Lipa y que salió a la luz en 2020.

Puedes comparar ambas canciones a continuación: