Viudos de Dua Lipa. Así quedaron quienes tenían la esperanza de comprar las entradas para su concierto en Chile y se quedaron sin poder ver a la reconocida cantante británica por primera vez en el país.

Tenemos una segunda oportunidad -pensaron-, pero lo que no vieron venir es que los tickets para su show del próximo 16 de septiembre de 2022 en el Estadio Bicentenario de La Florida se agotarían en menos de 20 minutos.

La venta de entradas generó un verdadero caos este viernes y muchos usuarios de redes sociales reportaron que la disponibilidad fue escasa y que pese a sus altos precios, estos se acabaron más rápido de lo que se hubiesen imaginado.

Si la compra comenzó a las 13:00 horas, a las 13:15 ya no quedaba ninguna posibilidad para ver a la intérprete de New Rules, Levitating, Don’t Start Now y muchas otras.

La noticia no fue bien recibida por sus fanáticos en Chile, quienes no habían perdido la esperanza luego que durante la primera venta ocurriera exactamente lo mismo.

Por eso, algunos creativos reaccionaron a través de redes sociales con los mejores memes y publicaciones para intentar reír en momentos de depresión.

Revisa acá los mejores memes:

La persona que no alcanzó a comprar su entrada / La persona que alcanzó a comprar su entrada #DuaLipa #DuaLipaChile pic.twitter.com/jLXFlVIlct — Rodrigo Fabián (@Rodri9oRojas) December 17, 2021

Gracias @dgmedioschile POR NADA. 15 minutos llevamos y ya se agotaron TODAS para #DuaLipa.

¡¡Cambien el lugar!! Es su primera vez en #Chile y viene a una caja de fósforos. pic.twitter.com/JKsJzjTW0N — Susú Manri (@SusuMJMJ) December 17, 2021

Todas las personas en estos momentos al no alcanzar una entrada a #DuaLipa #DuaLipaChile pic.twitter.com/UxLTtGxRK2 — Rodrigo Fabián (@Rodri9oRojas) December 17, 2021

yo viendo que me desperté a las 9am para nada porque la fila aleatoria me cago todo y aún así me dejo en el puesto 188.000 #2datefntchile #dualipa pic.twitter.com/fU7UlDfS5a — toti🌳 (@iS0LARSWIFT) December 17, 2021

Cuando me dicen que se agotaron todas las entradas para ver a dua lipa #2datefnchile #DuaLipa #2datefnchile pic.twitter.com/VSuCt4GKuo — Jasmin Jara (@jasmin_jmja) December 17, 2021