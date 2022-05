“¡Dua Lipa chiquita!”: La cantante causó sensación con sus fotos de infancia

Dua Lipa compartió unas fotos que han causado sensación en redes sociales. Se trata de unas imágenes de la cantante cuando era una niña y que han enternecido a sus seguidores y seguidoras.

La intérprete de ahora 26 años subió a su cuenta de Instagram una serie de postales donde aparece con unas amigas posando para la cámara de la mamá de una de sus compañeras.

“La noche de mi show en Londres, mi mejor amiga de la básica me mandó un álbum de fotos lleno de imágenes que su mamá nos tomó a nosotras y a unas amigas cuando éramos una pequeñas”, explicó la artista tras Levitating, Love Again y Be the One, entre otros éxitos.

“Siempre fui la más baja de mi generación”, agregó la británica de ascendencia albanokosovar, quien -como queda de manifiesto- comenzó como modelo.

Las fotografías fueron recibidas con alabanzas por parte de sus fans, quienes la llenaron de comentarios como “qué adorable”, “tierna”, Lil baby Dua” y “demasiado bonita”, entre otros.

Revisa las fotos acá: