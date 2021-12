La cantante británica pasa por un gran momento de su carrera. A sus 26 años ya se ha posicionado como una de las artistas más populares durante el último año. Tiene tan solo dos álbumes de estudio y con eso le ha bastado para enloquecer a millones de fans a lo largo de todo el planeta.

Esta semana se informó que se presentará en Chile durante septiembre del 2022, como parte de la gira Future Nostalgia, del mismo nombre que su último trabajo discográfico. Las entradas no tardaron mucho en agotarse desde que se pusieron a la venta durante este miércoles.

Su último disco, publicado en marzo del 2020, tiene 11 canciones y significó un gran hito para Lipa, en cuanto le permitió posicionarse por primera vez en el número uno de las listas de Reino Unido. Dont Start Now o Break my Heart, se convirtieron rápidamente en melodías que quedaron en la memoria colectiva. Sin embargo, para la oriunda de Londres, su canción favorita es el pop con un dejo funk, Love Again.

Según el relato de la cantante en entrevista con Apple Music, esta “era una canción para mí, para darme un pequeño abrazo, y se trataba de tener la esperanza de volver a enamorarme…. la escribí en un momento difícil, pero a veces las canciones te ayudan a salir de determinadas situaciones. Es como una terapia barata y creo que esta es mi canción favorita del disco”.

En la serie Song Exploder, la joven también se refirió a la historia detrás de este tema. “Bueno, tal vez algunas cosas deben terminar, y necesito manifestar una nueva energía positiva en mi vida”, estableció. Posteriormente, expresó que “había alcanzado cierto punto en una relación larga con alguien que creo que fue muy deshonesto. Y pensé ‘necesito liberarme de esto, y esto no es saludable para mí. Me veo como una mujer muy fuerte. Pero hubo muchos momentos en los que me vi en situaciones en las que ni siquiera me reconocía'”.

