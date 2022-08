“Sabe disfrutar la vida”: La osada mezcla que probó Dua Lipa que encantó a sus fans latinos

Dua Lipa fue aplaudida por sus fans latinoamericanos durante los últimos días, luego de que compartiera un video de ella disfrutando de una osada combinación.

En la grabación que compartió en sus stories de Instagram, se ve a la cantante británica comiendo un trozo de sandía con un especial condimento.

Se trata de un ají de elaboración mexicana, lo que fue rápidamente destacado por los y las seguidoras de ese país.

En específico, la intérprete de Don’t Start Now y Be The One, entre otras, echó Tajín en polvo, el que combina siete ajíes más sal de mar y limón.

Tras esto, varios usuarios de la región celebraron que Dua Lipa haya publicado que usa la preparación típica de México.

“Hermana, ya eres mexicana”, “dos maravillas mundiales juntas”, “embajadora del chile tajín”, son algunos de los comentarios que compartieron sus fanáticos.

Dualipa poniéndole Tajín a su sandía. Automáticamente yo: Dualipa hermana ya eres mexicana. pic.twitter.com/wQxcfT0QNM — Baruc (@_baruc_) August 15, 2022

Dua Lipa comiendo chilito Tajín era lo que necesitaba ver hoy 🤭 pic.twitter.com/TgzrKv6VxD — Scarlet Witch (@ErickRaffta) August 15, 2022

Dua Lipa se come su sandía con TAJIN, REPITO, DUA LIPA CONOCE EL TAJIN 😫💖😮‍💨 pic.twitter.com/hQVrsF4Bzt — Caiman 🐊 (@Caimanva) August 15, 2022

dua comiendo tajín es lo mejor de mi semana @DUALIPA pic.twitter.com/LrViQCniMF — fran (@franpguzman) August 15, 2022

El mejor comercial para tajin

Mi Dua Lipa sabe como disfrutar la vida. cuado venga a MEXICO espero q alguien le invite un elote con chile que si pica 😁 https://t.co/D1v3yBf9ZN — Demonio Púrpura🇲🇽 (@demon3mx) August 15, 2022

Dos de mis maravillas mundiales juntas: Dua Lipa y el Tajín 😍 https://t.co/nwn1Fo0gp6 — Roxie Villalobos (@PoxieRoxie) August 16, 2022

Dua Lipa también le pone Tajín a su frutita. https://t.co/QrIhl35iu9 — Dan Anaya (@DanielaAnaya22) August 15, 2022

Dua Lipa poniéndole Tajín a su sandía y tu pidiendo chile del que no pica pic.twitter.com/1D9ktsOBR1 — 🅱️🅰️dillo (@baaaadillo) August 15, 2022