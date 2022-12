¿Dua Lipa o Arcángel? Viralizan video de la cantante hablando español y usuarios la comparan con reggaetonero

La cantante británica Dua Lipa se viralizó luego de que se publicara un breve audio donde aparece hablando en español.

La situación se dio en el marco de una entrevista realizada en el podcast At your service de la artista, donde conversó con el aclamado director de cine, Pedro Almodóvar, quien fue sorprendido por la cantante al saludarlo en su lengua.

“Mi español no es perfecto, pero estoy estudiando un poco todos los días y tus películas me ayudan a aprender”, le dijo al cineasta, quien también aprovechó de hablar sobre su última realización, Strange Way of Life, un “western queer” con el chileno Pedro Pascal como protagonista que será estrenado en el Festival de Cannes en mayo de 2023.

El registro causó furor en las redes sociales, especialmente en Twitter, donde recibió distintos de comentarios que alabaron el español de Dua Lipa, aunque lo más divertido fue que muchos compararon su forma de hablar con la del cantante reggaetonero, Arcángel.

“Dua Lipa en español es Arcángel”, “listo, Arcángel pa!”, “Dua Lipa habla como arcangel ke ajajja”, “si Dua Lipa habla el español como Arcangel, será que Arcangel canta como Dua en inglés?”, “entonces Dua Lipa y Arcangel son la misma persona?“, “amigo, Dua Lipa suena más a Arcángel que el mismo Arcángel la maravilla. Para mí que ella ha grabado la mitad de las canciones del nuevo álbum”, fueron algunos de los divertidos comentarios de los usuarios de Twitter.

EL ESPAÑOL DE DUA LIPA GRITO pic.twitter.com/HY7LYbIz9u — aritz (@aritzswift) December 2, 2022

la gente está diciéndo que Dua Lipa suena a Arcangel hablando en español pic.twitter.com/yNXJzJsSq7 — Alexis 🇦🇷 (@alexiscelaye01) December 4, 2022

se siente como un fever dream escuchar a dua lipa hablando con pedro almodóvar en español y ella sonando como arcángel la maravilla https://t.co/OOWdsCHBfS — angel (sin cielo) gabriel (@Ar_kael) December 3, 2022