¡Suertudas! Dua Lipa paseó por el barrio de La Boca en Argentina y fans se sacaron fotos con ella

Dua Lipa se presentó la noche del martes en Buenos Aires, desatando la locura entre sus fans argentinos, quienes pudieron disfrutar todos su hitz y sus mejores temas.

El primero de sus dos show agendados en la zona de Palermo duró cerca de 90 minutos, donde repasó su carrera frente a 30 mil seguidores.

Physical, New Rules, Love Again, Cool, Pretty Please, Break My Heart y Be the one fueron las canciones con las que abrió los fuegos en tierras argentinas. “Estoy muy feliz de estar aquí. Para siempre. Te quiero mucho Argentina”, expresó la británica en un español fluido, según reportan medios locales.

Dua lipa con sus fans en @ Argentina, Buenos Airespic.twitter.com/nKNj5FAm7J — 🦋DUA LIPA ARGENTINA🦋 (@dualipanoticia) September 12, 2022

En su paso por la capital bonaerense, la artista de 27 años también realizó en breve tour por algunos de los lugares más icónicos de la ciudad, como quedó registró en su cuenta de Instagram.

La librería Ateneo en Buenos Aires, un almacén de fiambrerías El Preferido y el barrio de La Boca fueron algunos de los lugares elegidos por la cantante.

Justamente fue en este último destino donde unas fan de Dua Lipa tuvieron la suerte de encontrarse con ella caminando por la calle y poder dejar registro del momento.

Si bien el video generó dudas en redes sociales, las mismas imágenes publicadas por la inglesa dan cuenta que efectivamente pasó por esos lugares vistiendo la misma ropa con la que fue fotografiada.

Dua Lipa se presenta en Chile este viernes en el Estadio Bicentenario de La Florida. Las entradas están agotadas.

Revisa el registro de Dua Lipa en La Boca acá:

La tercera foto comprueba el outfit de ese día: