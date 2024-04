Las dudas de Carla Jara tras nuevo amor de Kaminski: “Cómo hiciste tan bien ese papel”

Carla Jara se refirió este viernes en Podemos Hablar a las declaraciones que emitió Francisco Kaminski la semana pasada, donde confisó sus sentimientos por Camila Andrade.

En esa misma línea, reveló que el animador nunca mostró señales de que su matrimonio tuviese problemas e incluso aseguró que siempre se sintió amada por él.

La reacción de Carla Jara ante la confesión de Kaminski

La semana pasada, Camila Andrade contó su versión de los hechos y en dicha entrevista se le informó que Kaminski había confesado: “Estoy con ella, yo nunca me había sentido así con nadie”.

Carla Jara fue consultada al respecto y señaló: “Duele, Julio, duele, no te lo puedo negar” y en esa misma línea agregó: “Me dolió porque no logro entender cómo a alguien se le puede ir el amor tan rápido”.

Además complementó: “O cómo hiciste tan bien este papel, que hiciste que yo me sintiera amada todo este tiempo para que de repente ¡Uf! Estabas enamorado de otra”.

En esa misma línea, Carla Jara se sinceró y reveló que su dolor no radica sólo en que él tenga sentimientos por otra persona, sino también en que lo haya admitido de manera pública.

“Siempre me decía que yo era la mujer más importante de su vida y que él me amaba con toda su alma y que siempre le iba a agradecer a Dios y a la virgen por haberme puesto en su camino, y por otro lado me duele que lo haga público porque eso uno se lo cuenta a los amigos”, comentó Carla.

Finalmente, Carla Jara confesó: “Hoy en día, no reconozco a mi ex marido” y explicó que se trata de un proceso tan caótico para ella que tuvo que buscar ayuda psicológica para dejar de cuestionar la manera en que abordó la situación completa.

