Luego de una semana de filtraciones y rumores, finalmente Marvel Studios reveló el póster oficial de Spider-Man: No Way Home, la nueva película del superhéroe arácnido protagonizada por Tom Holland.

La cinta dirigida por Jon Watts se ha convertido en uno de los filmes más esperadas del año para los fanáticos de Marvel, especialmente por el concepto del multiverso, que en esta ocasión sumará a villanos de entregas anteriores.

Precisamente, la imagen muestra al protagonista enfrentándose a los tentáculos del Doctor Octopus, quien volverá a ser interpretado por Alfred Molina.

La foto también confirma la inminente presencia del Duende Verde -personaje de Willem Dafoe en Spider-Man (2002)-, algo que sólo había sido insinuado en tráilers anteriores.

Adicionalmente, la presencia de una nube de arena y un rayo parece indicar que al elenco de antagonistas se les unirá Sandman, interpretado por Thomas Hayden Church en Spider-Man 3, y Electro, encarnado por Jamie Foxx en The Amazing Spider-Man 2.

Cabe recordar que el filme, que también contará con las actuaciones de Zendaya (MJ) y Jacob Batalon (Need Leeds), sigue manteniendo su fecha de estreno en cines para el 17 de diciembre de 2021.

The Multiverse unleashed. #SpiderManNoWayHome is exclusively in movie theaters December 17. pic.twitter.com/DchHdpKKFy

— Spider-Man: No Way Home (@SpiderManMovie) November 8, 2021