“Está perdido en la droga”: Dueños del circo de Botota Fox desmienten acusaciones del transformista

El transformista José Miguel Navarrete, mejor conocido como Botota Fox, anunció el fin de su espectáculo “La Botota y sus amigas” tras haber sufrido una supuesta agresión en el circo instalado en Viña del Mar.

A través de su cuenta de Instagram, el comediante preocupó a sus seguidores tras emitir un comunicado -que luego fue eliminado- en que aseguró estar “devastado, con mucha pena”.

“No merezco que me peguen y, por lo mismo, defiendo no ir más al circo La Botota y sus amigas, en el (Estero) Marga Marga”, expresó en la plataforma, causando gran conmoción entre sus fanáticos.

De momento no ha entregado mayores detalles sobre la agresión, pero Navarrete reiteró que fue víctima del acto y aseguró estar arrepentido de no haberlo evitado. “Me pegaron. Yo di todo, pero me siento una basura por permitir eso”, contó en la red social.

Dueños del circo desmienten a Botota Fox

Carpa Banana Show, compañía que administra el circo en que el transformista realizaba su espectáculo, publicó un comunicado y desmintió las graves acusaciones.

Según la administración de la carpa, los hechos ocurridos el pasado domingo 29 de enero habrían sido “el resultado de una acumulación de agresiones que se vivió durante toda la temporada de enero hacia el personal del circo (trabajadores), transformistas, dueño y su familia. Para nosotros es triste , pero debemos transparentar lo qué pasó”.

De acuerdo al relato, después del show, Botota habría ingresado a una de las casillas del circo, donde se encontraba la administradora que realiza los pagos. “Debido a su excesos de drogas y alcohol, comenzó a insultar al dueño del circo, Víctor Villagra, en frente de niños”.

“Insultos que subieron de tono sacando la madre en reiteradas ocasiones en voz alta y pidiendo por parte del dueño que se retirara para no incomodar a las personas presentes en ese momento”, añadió.

Asimismo, los dueños del espacio acusan a Navarrete de intentar “agredir a la administradora del circo en más de una ocasión, a lo cual ella respondió con un solo golpe tratando de que se calmara. Botota explotó en ese momento y se fue rápidamente del circo tirando piedras a los automóviles y agrediendo a quien se cruzara o quisiera calmarla”.

“Como circo no avalamos la violencia, menos hacia a una mujer que solo actuó en defensa a lo ocurrido”, agregó.

“Es terrible tener que decir que José Miguel Navarrete está perdido en la droga, ya que hace más de 7 años trabajamos con él y nunca habíamos vivido acciones como esta de su parte y nos entristece verlo mal. El show debe continuar, el circo de la Botota llega a su fin”, cerró la declaración.