Dulce María sosprendió al recrear look de Roberta Pardo de Rebelde: “Algunas cosas nunca se van del todo”

Este fin de semana, la ex RBD Anahí sorprendió a los fanáticos de Karol G al aparecer junto a ella en el escenario para cantar Sálvame.

Pero ella no fue la única que rememoró los tiempos en que interpretaba a Mía Colucci, ya que Dulce María también sorprendió a sus seguidores durante estos días.

Quien interpretaba a la rebelde Roberta Pardo apareció de sorpresa en un concierto interpretando algunos de los éxitos de RBD.

La actriz cantó en el 2000s Pop Tour Sólo quédate en silencio, Aún hay algo y Tras de mí, todos de la agrupación a la que perteneció hace casi 18 años.

Pero eso no es todo, porque la intérprete de No Pares causó un gran momento de nostalgia al haber recreado el look de la joven estudiante del Elite Way School.

Es que apareció luciendo aquellas luces rojas en el pelo que caracterizaron a su personaje durante los primeros capítulos de Rebelde.

“Algunas cosas nunca se van del todo… viven dentro de nosotros. P.D. el piercing es real!! Es el mismo , no se ha cerrado”, escribió la cantante en su cuenta de Instagram.