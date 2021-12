Dulce María se reunió con el animador mexicano Yordi Rosado para conversar sobre el detrás de escena de Rebelde (RBD): Detalló la explotación laboral a temprana edad e injusticias dentro del grupo.

RBD fue una exitosa serie juvenil mexicana transmitida entre 2004 y 2008, protagonizada por Anahí, Dulce María, Maite Perroni y Alfonso Herrera, entre los principales actores.

La telenovela fue el boom en Latinoamérica durante los 2000. A su término, los actores y cantantes siguieron nuevos proyectos, pero la fama sigue latente.

Luego de más 10 años se revelaron acusaciones de injusticias y dolores que tuvieron que pasar mientras rodaban la serie y hacían conciertos.

Grabar de lunes a viernes y realizar conciertos los fines de semana era el estilo de vida que tuvieron los actores durante años, fue lo que confesó Dulce María.

“Yo creo que estando dentro es diferente que verlo de fuera porque nosotros no parábamos de trabajar. Ya después que empezó a tener más fuerza el grupo, empezamos a tener giras internacionales en medio de las grabaciones”, continúo la cantante.

Pese a ser las personas más exitosas del momento, no fueron recompensados monetariamente como se debía a la fama que tenían: “Empezamos a hablar y nos dimos cuenta de que todos ganábamos diferente en los shows. A nosotros nos tocaba muy poquito. Cuando llegamos a México fuimos a la oficina del jefe para ganar todos igual. Pero ya fue el último año”.

La peor experiencia

Sálvame, Ser o parecer fueron temas icónicos de la banda que tocaron en distintos conciertos, incluido Chile.

Dulce María contó el peor momento que vivió en Rebelde y que durante mucho tiempo tuvo que visitar centros de salud para poder sobrellevarlo.

En 2006, tres personas fallecieron en un show luego de la caída de una valla de seguridad en una firma de autógrafos en Brasil.

“La gente se empezó a empujar y de hecho paramos las canciones. La verdad nunca habíamos pasado algo así. No teníamos idea de que algo así podía pasar. Nos bajamos, no terminamos de cantar porque vimos que se estaba poniendo muy fuerte”, relató la cantante.

Los integrantes de la agrupación musical se enteraron más tarde de los heridos y fallecidos que dejó el suceso.

“Fue algo terrible porque finalmente aunque no sea tu culpa, si tú no existieras, si tú no hubieras ido a cantar ahí, esa gente no se hubiera muerto. Entonces es algo que yo al menos traía, tenía pesadillas y a parte seguíamos en friega. Al día siguiente nos dieron un disco de platino de Brasil y todos salimos vestidos de negro, todos hinchados porque estábamos de luto pero había que seguir”, finalizó Dulce María.

