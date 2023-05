La dura reflexión de Karen Bejarano en el Día de la Madre: “Gracias por abandonarme en el peor momento de mi vida”

Durante la jornada de este domingo, distintas figuras del espectáculo nacional están celebrando el Día de la Madre. Sin embargo, la cantante y ex panelista de televisión Karen Bejarano recordó este fecha de una manera bastante diferente.

A través de redes sociales, Bejarano publicó una sentida reflexión dirigida a su madre, con quien se distanció tras revelarle que fue víctima de abuso sexual psicológico y físico durante su infancia.

Recordemos que, en un reciente capítulo del programa Podemos Hablar de Chilevisión, la intérprete reveló que “ella (su madre) me dijo que yo no tenía que hablar de esto, que me tengo que callar, porque sino mi marido puede tomar represalias contra esta persona y yo me voy a quedar sin esposo y mis hijos sin papá. Todos los miedos que yo tenía de antes, se hicieron realidad en ese momento”.

Desde entonces, Karen rompió toda relación con su progenitora, acusando falta de apoyo por parte de ella ante las graves denuncias.

“Madre, te perdono”

La ganadora de El Discípulo del Chef utilizó su cuenta de Instagram para desahogarse en el marco de esta especial fecha en se celebra a las madres.

“Hoy es el día de la madre, y elijo agradecer el daño que viví y soltarlo para continuar mi vida sin el peso de este enorme dolor“, partió señalando.

Posteriormente, sostuvo que “han sido años muy duros, en los que he tenido mil veces que llorarte y sentir tu ausencia. El dolor que dejaste cuando te fuiste sin decirme adiós, se tatuó en lo profundo de mi corazón, pero hoy elijo crecer y agradecerlo”.

“Ese día volví a sentirme pequeña, muy asustada, insuficiente, vulnerable y cómo no, si la verdad es que jamás pensé que precisamente tú, te irías de mi lado… pero hoy te lo agradezco“, agregó.

Luego, comenzó a agradecer a su madre por una serie de circunstancias que le ha tocado vivir desde su distanciamiento. “Gracias madre por abandonarme en el peor momento de mi vida, porque gracias a eso, pude encontrarme y aprendí a amarme sin condiciones”, dijo.

“Gracias por hacerme sentir pequeña, porque gracias a eso, pude rescatar a mi niña interior y darme cuenta que soy quien debe con todo su amor cuidar de mi. Gracias por irte sin decir nada, porque aprendí que no debo esperar nada de nadie“, añadió.

“Gracias porque a pesar del trauma que se generó en mi alma, pude ver que yo jamás le haría lo mismo a mi hijo, que jamás antepondría a alguien antes que a él y que jamás le soltaría la mano aunque ya sea un adulto y forme su propia familia”, expresó después.

Finalmente, la cantante indicó “madre, te perdono! Y no lo hago por ti, lo hago por mí. Porque me merezco vivir mi vida sin ese dolor constante de perderte en vida, porque se quien soy y lo que valgo y un dolor así, es mejor soltarlo. Hoy, elijo sanar”.