Este domingo se emite el esperado último capítulo de la anunciada como temporada final de Shingeki no Kyojin y se confirmó una información que sus seguidores ya celebran: su duración será un poco más larga de lo usual.

El capítulo 87 de Attack on Titan (AoT), o el 12 de esta segunda mitad de temporada, tendrá una extensión total de 25 minutos.

Si bien algunos fans del anime basado en el manga de Hajime Isayama esperaban un episodio mucho más largo, dado que aún faltan 9 capítulos de la obra original en ser adaptados, ya se confirmó la extensión de 5 minutos más.

Inicialmente este capítulo se debía emitir el domingo 27 de marzo, pero debido a una programación especial de la tv japonesa se movió su emisión para este 3 de abril.

Además, los y las lectoras del manga están expectantes con estos últimos 25 minutos, ya que dos tomos completos del manga faltan en ser adaptados (el 33 y el 34), por lo que sería prácticamente imposible que en el season finale puedan llegar al cierre de la historia de Eren, Mikasa, Armin y el pueblo de Eldia. De hecho, normalmente cada episodio del anime adapta un capítulo y medio del manga.

Lo anterior, porque el episodio del domingo a cargo de estudio Mappa, que tiene por nombre Un amanecer para la humanidad, corresponde al capítulo 130 del manga (en total son 139).

Debido a esto, se especula que los últimos momentos de la historia serán llevados a la gran pantalla, tal como ocurrió con el arco conocido como El Tren Infinito en Kimetsu no Yaiba que fue primero adaptado a una película a cargo del estudio Ufotable, o incluso que puede existir una nueva temporada. Para conocer el desenlace habrá que esperar a este domingo.

Attack on Titan Episode 87 air time is still 25 minutes long. pic.twitter.com/CMppG58JKp

— Attack on Titan Wiki (@AoTWiki) March 23, 2022