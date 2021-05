“Fui abusada desde muy chica, a los 7 años fue la primera vez, y eso quedó como oculto en mí, no sabía qué tanto eso afectaba”, contó la actriz chilena. “Mi primer abusador fue un mozo que era mi amigo. Yo no sabía separar esta amistad de lo que estaba ocurriendo y lo que no, me sentía incomoda, pero era mi amigo, entonces había todo una mezcla”, detalló Fernanda Urrejola en el programa De tú a tú de Canal 13. Una dura historia que ya había revelado en 2019 durante su participación en La Divina Comida, donde contó también que en el colegio, dos veces, la encerraron en la sala “y entre todos me corrieron mano”, o que durante viajes en avión otros pasajeros a su lado la toqueteaban mientras dormía en dos ocasiones. Testimonio valiente que ocurre después de un largo camino de sanación, donde la visibilización y condena a este tipo de hechos es clave. Entrevistas como la de Fernanda dan impulsos y herramientas para que otras personas puedan hablar. La última entrevista de la actriz ahondó también en el proceso que debió vivir para no sentirse culpable, porque aseguró que le hicieron creer que “yo provocaba, que mi forma de ser era la que provocaba (…), pero por suerte no me derribó y seguí siendo la persona que soy hasta ahora. Y hoy soy capaz de poner límites y de entender que no era mi culpa, nunca lo fue”.