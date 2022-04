Jugando pool y bailando: Video muestra la animada fiesta de Ed Sheeran en pub de Birmingham

Una sorpresiva situación se vivió el pasado fin de semana en Birmingham, Inglaterra, luego de que el cantante británico Ed Sheeran fuera sorprendido en una fiesta tomando cerveza y jugando pool.

A diferencia de lo que uno podría esperar de un artista ultra famoso como es una celebración de gala o con grandes lujos, el intérprete de 31 años participó en un pub de la mencionada ciudad donde incluso se lució bailando.

El hecho quedó registrado en videos que rápidamente se viralizaron por redes sociales. En los registros se muestra a Sheeran con un vaso en la mano derecha y cantando a todo pulmón el tema No games de Serani.

Según lo consignado por medios internacionales, el reconocido artista estuvo acompañado por el rapero Jaykae, quien era un frecuente cliente “The Roost”, lugar al que acudió para ver los partidos de Inglaterra en el Mundial de Rusia 2018.

“Ed conoce a Jaykae desde antes y son buenos amigos. Jay me llamó y me preguntó a qué hora estábamos abiertos y si podía pasar con un amigo. No nos dijo quién era, solo que quería que lo mantuviéramos discreto”, sostuvo a Birmingham mail Ian Connor, propietario del recinto.

Consultado sobre si Ed Sheeran pidió un trato especial en el pub, Connor descartó de plano esa situación y aclaró que el cantante “se portó genial con todos. Se reía, bromeaba y jugaba al billar con los muchachos”.

Asimismo, el dueño indicó que no hubo ninguna queja por los pedidos de fotos y que todas las personas que se observan en el video se quedaron hasta el momento en que cerró.