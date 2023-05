Ed Sheeran habla tras ganar juicio por plagio a tema de Marvin Gaye: “Intentaron manipular mi canción”

En horas de este jueves, el jurado de Nueva York determinó que el cantante Ed Sheeran no copió la clásica canción de Marvin Gaye Get it On al crear su exitoso tema Thinking Out Loud.

Luego de un juicio de dos semanas en el que el británico fue demandado por los herederos del coescritor de la canción de Gaye, Ed Townsend, por derechos de autor, el tribunal estadounidense llegó a la conclusión de que Sheeran no plagió.

Además del intérprete de Perfect, también se incluyó a Warner Music Group y Sony Music Publishing, sus productoras.

Siempre negó acusaciones

Durante todo este tiempo, Ed siempre negó las acusaciones e incluso aseguró en una oportunidad que dejaría la música si era declarado culpable. “Si eso sucede, termino, me detengo”, confesó.

Además, durante el juicio civil Sheeran cantó y tocó partes de Thinking Out Loud con su guitarra y comentó que la canción fue escrita en su casa en Inglaterra en compañía de su amiga Amy Wudge, que se había inspirado en sus abuelos y en una reciente relación amorosa.

Su declaración

Tras conocer la decisión unánime del jurado, Sheeran emitió una declaración ante la prensa en la que expresó que “obviamente, estoy muy contento con el resultado del caso y parece que no tendré que retirarme”.

“Pero, al mismo tiempo, estoy increíblemente frustrado que afirmaciones sin fundamento como esta puedan ir a los tribunales”, continuó.

“Hemos pasado los últimos ocho años hablando de dos canciones con letras, melodías y cuatro acordes dramáticamente diferentes, que también son diferentes, y que los compositores usan todos los días en todo el mundo. Estos acordes son bloques de construcción comunes que se usaron para crear música mucho antes de que se escribiera Let’s Get It On y se usarán para hacer música mucho después de que todos nos hayamos ido”, continuó.

En esa línea, detalló que “son el ‘alfabeto’ de un compositor, nuestro conjunto de herramientas y deberían estar allí para que todos los usemos. Nadie los posee”.

“Intentaron manipular mi canción y la de Amy para tratar de convencer al jurado de que tenían un reclamo genuino, y estoy muy agradecido de que el jurado haya visto esos intentos”, fue parte de su extensa declaración.

En su cuenta de Instagram, publicó un video de su declaración y escribió en la descripción que “todo ha terminado, de vuelta a lo que me gusta hacer. Nuevo álbum sale mañana, la gira por EE.UU. comienza el sábado en Dallas, los amo a todos”.

Mira su declaración aquí: