“¿Me estás tomando el pelo?”: Edmundo Varas impactó al revelar cuánto dinero ganó en su paso por los realities

Este martes, Edmundo Varas dio a conocer un curioso y desconocido vínculo familiar que lo une con Daniela Aránguiz y que se habría originado hace más o menos una década.

“Lo que pasa es que es la madrina de mi hija, entonces hemos compartido en varias oportunidades”, reveló en Sígueme y te sigo, añadiendo que esto se debió a que la ex pareja de Jorge Valdivia era amiga de Francoise Perrot, la madre de su pequeña.

Sin embargo, eso no fue todo, ya que, a propósito de las declaraciones del Mago en las que aseguró que tiene interés de ingresar a un reality, el ganador de Amor Ciego fue invitado a hablar en torno a estos programas y aprovechó de abordar las ganancias económicas que obtuvo en estos.

“En 2008 me pagaban $50 mil semanales y fracción (…) El sueldo mínimo era de $115 mil. Yo me acuerdo que estuve tres meses y medio y saqué $650 mil. Y me descontaron los viáticos de cuando fuimos a París. Yo pedí $200 lucas para comprar souvenirs y me los descontaron“, confesó en el espacio de TV+.

Ante lo desclasificado por el ex chico reality, Mauricio Israel también comentó su experiencia al haber participado en uno de estos programas de telerrealidad. “Me estay tomando el peló”, dijo extrañado. “No te lo puedo creer, o sea que el premio que se ganaron supuesteamente no era un premio”, consultó.

Luego, el panelista se refirió a cuánto ganó en su paso por estas instancias, aunque sin dar una cifra concreta. “Yo cobré bien. La verdad es que me trataron bien, no me puedo quejar. Yo firmé por un monto, pero no quiero entrar en detalles”, contó. “Firmé un contrato por cuatro semanas (…) Me pidieron que me quedara una semana más”, concluyó.