Edo Caroe reveló “arranque de ira” que vivió en “época de escasez”: “Necesitaba cobrar ese cheque”

Edo Caroe vive uno de los mejores momentos de su trayectoria profesional tras agotar en cosa de minutos los dos espectáculos que agendó para fines de mayo en el Movistar Arena.

En ese contexto y, luego de vender más de 20 mil entradas en un par de días, el comediante fue hasta el programa Entre Broma y Broma de su amigo Luis Slimming para recordar viejos tiempos y hablar del camino que recorrió hasta transformarse en uno de los más queridos del país.

“La magia me trajo cosas muy bonitas, una de ellas fue que me permitió convertirme en comediante“, expresó en el espacio que se transmite por YouTube. “Gracias a la magia aprendí a escribir chistes, a crear situaciones humorísticas y me dedico a lo que me dedico, que realmente me llena“, añadió.

Sin embargo, aunque abundaron las carcajadas, Caroe también habló de las dificultades económicas y los sacrificios que tuvo que enfrentar antes de alcanzar el estrellato y conseguir la fiel base de fans que goza hoy por hoy.

“Era una época de escasez, era todo muy precario, de repente nos salvábamos”, señaló el humorista, minutos antes de revelar una tensa anécdota que vivió con Oscarito, otro reconocido comediante, y que refleja los complejos tiempos que atravesó hasta hace no mucho tiempo atrás.

“En ese tiempo trabajábamos en Alfombra Roja. Me acuerdo que pagaron un viernes con un cheque. Y me acuerdo que yo necesitaba cobrar ese cheque porque necesitaba pagar un montón de cosas“, comenzó narrando en la conversación.

“Me vino un arranque de ira y frustración”

En esa línea, Caroe contó que “tenía todo cortado, de verdad, no tenía nada”. “Necesitaba llegar al banco y Oscarito me llevó. Faltaban unos 20 minutos (para el cierre) y había taco. Oscarito hizo todo lo posible por manejar, esquivar los autos, y llegamos justo a las 14:00″, agregó.

“Veo el reloj y pienso ‘voy a estar sábado y domingo cortado, no tengo plata pero tengo este cheque que no puedo cobrar’. Me vino un arranque de ira, frustración y decepción“, confesó, ante la mirada atónita de su compañero también conocido como Don Comedia.

Posteriormente, el artista que se presentó en el Festival de Viña 2016 aseguró que su enojo se debió a que tendría que decirle a su familia que “no tengo un puto peso a pesar de que tengo el documento acá”.

Por tal motivo, cuenta que su rabia subió de intensidad y comenzó a golpear el tablero del auto. “Le pegué además a la ventana, gritaba y perdí por completo la noción que tenía una persona al lado que no podía defenderse, que estaba completamente asustada”, dijo.

“Después me bajé, portazo y fue un muy mal momento. Entonces cuando ya pasó, Oscarito me dice ‘amigo, por favor, nunca más hagas una cosa así al lado mío, porque mírame, no me puedo defender, de verdad temí por mi vida“, contó, con evidente arrepentimiento.

En respuesta, Caroe se dio cuenta de lo que hizo, asumió su responsabilidad y se lo hizo saber a su acompañante. “Ahí me di cuenta y claro, si él tuvo la buena voluntad de llevarme, es una persona que no puede defenderse, por supuesto que se cagó de susto. Ahí dije ‘no puedo dañar al resto’“, concluyó en el programa.

