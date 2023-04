Edo Caroe agota en minutos entradas para segundo Movistar Arena: “Amar lo que se hace, en el lugar que sea”

El humorista nacional Eduardo Carrasco, conocido popularmente como Edo Caroe, volvió a agotar en cosa de minutos las entradas para su segundo show en el Movistar Arena.

El pasado 4 de abril, el comediante ya había vendido en escaso tiempo todos los tickets para el evento denominado “Lo que salga”, por lo que anunció una nueva presentación en uno de los escenarios más importantes del país.

La situación no cambió demasiado de la primera vez y los boletos se acabaron en un lapso cercano a los 30 minutos, provocando nuevamente la emoción del artista chileno.

“Gracias público querido. No puedo con esta emoción, no tengo palabras. Sólo sé que serán dos shows tremendos. Ya me explayaré más cuando me calme. Gracias”, escribió en Instagram.

“Amar lo que se hace”

En un segundo posteo, Edo Caroe hizo una reflexión sobre lo que ha vivido estos últimos años, compartiendo imágenes de su juventud en la que actuaba en pequeños eventos que le sirvieron para hacer conocido.

El humorista indicó que “ha sido un lindo viaje. Lo disfruté cuando actuaba en un living y lo disfruto ahora en escenarios más grandes”. Adicionalmente, lanzó un profundo mensaje: “Amar lo que se hace, en el lugar que sea. Gracias por permitirlo amiguetes”.

Los eventos en el Movistar Arena se realizarán el martes 23 y miércoles 24 de mayo.