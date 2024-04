Edo Caroe troleó a Copiapó y desató ola de críticas por esta rutina: “Pensé en irme”

Edo Caroe está en el centro de una polémica por una rutina que presentó en Copiapó, la que despertó una ola de críticas y abrió un gran debate en redes sociales, a raíz de su opinión sobre la capital regional de Atacama.

Resulta que el humorista se presentó en el norte del país con un un show donde reparó en su experiencia visitando la ciudad y lanzó varios chistes sobre ello.

“Es bonito estar en Copiapó, en esta ciudad fascinante. Yo sé que no es bueno pararse en el escenario y criticar la ciudad a la que uno vino, pero hace poco estuve en Talca y fui injusto. Realmente no se puede creer este lugar“, dijo en parte de su presentación.

El sarcasmo no quedó ahí y más adelante en su rutina Edo Caroe bromeó con querer irse de Copiapó debido a que no encontró nada interesante qué hacer: “Hoy día en un momento pensé en irme. Dije ‘se cancela este show’. Es que el día se hizo interminable. Si el aeropuerto hubiera quedado más cerca yo me mando a cambiar. De verdad“.

“Pero también está a la concha… No se puede creer. Yo no sé cómo vinieron a parar acá, realmente. Por qué no está acá por propia voluntad”, agregó ante las risas de los presentes.

Las críticas a Edo Caroe

Luego de que se viralizara la rutina de Edo Caroe, surgieron varias críticas contra el humorista por la forma en que habló de Copiapó, pero también se abrió un amplio debate con reflexiones en torno a lo que ocurre en el norte.

“Que risa y que pena a la vez lo que habla Edo Caroe en este video de Copiapó. Se acepta porque el humor de él es así, pero que cuático analizar todo lo que dice y saber que es verdad. Somos una de las capitales regionales más olvidadas y atrasadas del país. Dueles, Copiapito”, escribió una usuaria de X.

Hubo otros en cambio que compartieron parte de la crítica del comediante y se sinceraron sobre cómo ven la imagen que proyecta Copiapó.

“Igual Edo Caroe no dijo ninguna mentira” y “Edo caroe solo dijo la verdad, a ver, díganme al menos 10 panoramas que hacer en Copiapo que no sea ir al mall. Solo dejo en evidencia el centralismo y la nula inversión en infraestructura que se hace en las regiones”, fueron parte de los comentarios.

