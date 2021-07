El director y fundador de Quilapayún, Eduardo Carrasco, se refirió a la polémica se generó luego de que el icónico grupo folklórico defendiera en redes sociales a Horacio Salinas y Horacio Durán, integrantes de Inti-Illimani Histórico, quienes fueron insultados por manifestar públicamente su apoyo a Gabriel Boric en las primarias presidenciales de Apruebo Dignidad.

El grupo que lidera Carrasco criticó duramente a los seguidores de Daniel Jadue a través de un texto publicado en su cuenta oficial de Facebook, donde aseguraron que “si alguno se ha preguntado alguna vez por qué muchos artistas dejamos de ser comunistas la respuesta está a la vista”.

En relación a esto, el músico aseguró en entrevista con La Tercera que “a nosotros nos molestó mucho esta cosa de los Horacios (Salinas y Durán), porque estimamos que si hay un derecho ciudadano y democrático es el de elegir qué candidato o tendencia quieres apoyar con tu voto o tu trabajo”.

“Y es una cosa importante si lo hacen los músicos, se comprometen con un candidato, es una cosa súper seria desde el punto de vista personal, un compromiso que toman públicamente cuando no tendrían por qué hacerlo. Tendría que ser muy respetable eso. Y habría que entender que eso no tiene nada que ver con lo que se hace arriba del escenario. El fanatismo es tan grande que empiezan a cuestionar los valores artísticos y culturales de las personas, entonces es una cosa de verdad insoportable”, aseguró.

En la misma línea, Carrasco habló sobre los ataques que han recibido en los últimos días, asegurando que “la cantidad de insultos y amenazas es interminable. Es increíble, porque la gente pierde los estribos. Nosotros ya dimos una pelea fuerte contra el estalinismo, te hablo de los años 80, cuando salimos del Partido Comunista, y cuando volvimos a Chile el 88 mucha gente nos trató de traidores. Fue una vuelta bien conflictiva, porque nosotros apoyamos a la Concertación y el PC no la apoyó, estaban en toda una cosa ultraizquierdista, de apoyar la lucha armada, con la que nosotros estábamos absolutamente en desacuerdo”.

“En esa época el Quilapayún completo se fue (del PC) y volvimos a Chile con esa carga, había gente que nos miraba con desconfianza, porque inmediatamente se olvida. Nosotros éramos baluarte de la izquierda chilena y particularmente del Partido Comunista, nuestras canciones eran cantadas en las manifestaciones, cumplimos un papel. Allende me dijo: ‘Nunca vamos a poder retribuirles lo que ustedes han hecho por la revolución chilena’, indicó.

Al ser consultado por si votó por Boric en primarias, el líder de Quilapayún dijo que “sí. ¿Sabes? Yo no iba a votar, pero de puro picado fui a votar por Boric. Y después me gustó haberlo hecho, porque cuando escuché lo que dijo en su discurso, cuando habló de la búsqueda de una mayor amplitud, de la apertura hacia otras fuerzas, me convenció, me gustó, quedé bien impresionado con él”.