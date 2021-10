Durante la tarde de este lunes el connotado cantautor chileno Eduardo Gatti, denunció a través de sus redes sociales que un candidato a la presidencia había hecho uso de la melodía de una de sus canciones más famosas sin haberle pedido autorización.

Si bien esta adaptación ilegítima aún no había salido a la luz públicamente, su conocimiento se dio porque comenzó a circular por redes sociales, provocando que esto llegara a los oídos de su creador, quien rápidamente alzó la voz.

“Con respecto a la viralización de un audio de WhatsApp en apoyo a una candidatura presidencial en la que se usa la música y se altera totalmente la letra de la canción de mi autoría Los Momentos, declaro lo siguiente”, fue lo que comenzó diciendo Gatti en su cuenta de Instagram.

Luego, el cantante expuso que “nunca he autorizado el uso y menos la adulteración de una canción mía para una campaña política, sea del color que sea”, agregando que “considero de muy mal gusto apropiarse y alterar descaradamente la letra de una canción que, a estas alturas, es un patrimonio no solo mío, sino de todos los chilenos”.

En esta misma línea, el ex integrante de Los Blops sentenció que “a pesar de que la pieza no se ha promocionado en el marco de la campaña oficial del candidato que la usa, me parece muy sospechoso que ese audio se haya viralizado en unas pocas horas”.

Para finalizar, el compositor señaló que “ninguna persona, candidato o no, puede utilizar y modificar una obra a su antojo sin solicitar la correspondiente autorización del autor”.

Luego de que el artista compartiera estas declaraciones con respecto a la situación anteriormente descrita, la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD) también se refirió a lo sucedido e hizo un recordatorio sobre los derechos de autor.