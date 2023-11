Eduardo Vargas le propuso matrimonio a Juliana Peixoto con romántica propuesta

Hace algunos días Eduardo Vargas hizo público su compromiso en matrimonio junto a su actual pareja, la influencer brasilera Juliana Peixoto y ahora, ella publicó un video en su cuenta de Instagram con todos los detalles de la gran propuesta.

“Todavía enamorada de este momento. La propuesta de boda más perfecta del mundo”, expresó Juliana en su perfil de Instagram, donde muestra todo el detrás de cámaras del momento, desde los anillos hasta cuando dio el “sí”.

Al respecto, Vargas le contestó: “Para siempre, mi amor ¡Te mereces mucho más!”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Juliana Peixoto (@ju_peixoto_)

Los detalles de la propuesta

La estudiante de medicina compartió los registros del pasado 30 de octubre y le declaró su amor públicamente al delantero del Atlético Mineiro.

“Me encanta la forma en que me das la bienvenida. Me encanta la forma en que me calmas. Me encanta cómo siempre te aseguras de complacerme. Me encantan nuestras risas diarias. Me encantan todos nuestros días juntos”, expresó la brasilera en una foto donde ambos aparecen besándose y ella muestra el anillo.

Además, la joven le agradeció a Vargas todo lo que hace por ella y dejó en evidencia la seguridad que tiene de quedarse junto a él para siempre. Del mismo modo, el delantero señaló: “No hay palabras suficientes para describir lo mucho que te amo. Eres mi todo, mi mundo entero”.

La pareja lleva un poco más de un año juntos. Después de terminar su relación con Daniela Colett, quien es la madre de sus hijos, tuvo un fugaz romance con Saory Cardoso.

Vargas y Peixoto se han mostrado profundamente enamorados desde que hicieron pública su relación, dedicándose románticos mensajes y palabras de amor. A pesar de las polémicas en las que se ha visto involucrada, ella mantiene una buena relación con Colett.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Eduardo vargas mishan (@eduardovargasrj1)

