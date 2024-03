¿Efecto Luis Slimming? Suspendieron cuenta de Instagram de Claudia Schmidt por “infringir normas”

Claudia Schmidt informó que su cuenta de Instagram fue inhabilitada de un día para otro, justo en medio del cruce de palabras que ha protagonizado con el comediante Luis Slimming.

“Instagram es una de mis fuentes de trabajo, me afecta mucho esta situación”, indicó la ex modelo uruguaya, quien no ha podido utilizar su cuenta oficial desde el 6 de marzo pasado.

En entrevista con LUN, Claudia indicó que sin previo aviso un día leyó un mensaje que decía “inhabilitamos tu cuenta” y que “ya no tienes acceso”.

Según le explicó la misma plataforma, esto ocurrió por una supuesta “infracción” a las normas comunitarias de la red social sobre “integridad de la cuenta y autenticidad de la identidad”.

Claudia Schmidt y suspensión de su cuenta de Instagram

La panelista de Zona de Estrellas aseguró que no ha infringido ninguna norma y que su cuenta de Instagram “siempre ha sido muy cuidada”.

“Fue sorpresivo, violento e injusto, ya que no recibí ninguna advertencia de parte del equipo de Instagram”, señaló.

“El día 5 de marzo ingresé a mi cuenta porque tenía compromisos que cumplir (…) Y bueno, ahí me encontré con el primer y único mensaje de inhabilitación“, agregó.

Si bien apeló a la decisión de la red social, desde la misma plataforma le indicaron que “no se podía revertir”.

“Nunca incumplí las normas. Yo voy a recuperar mi cuenta. Si es necesario llegar a demandar a esta red social, lo voy a hacer. Tomaré las acciones necesarias para recuperar mi perfil“, apuntó.

¿Efecto Luis Slimming?

Este problema ocurrió en medio de la polémica con Luis Slimming, a quien días antes de su debut en el Festival de Viña del Mar le pidió que se bajara ante posibles pifias.

Esto desencadenó una serie de declaraciones cruzadas, que actualmente los tiene enfrentados desde sus respectivas tribunas. En el caso de Schmidt, sigue refiriéndose a Slimming en duros términos por televisión, mientras que el humorista le responde desde su podcast El Sentido del Humor.

Consultada sobre si esto habría originado la suspensión de su cuenta, la ex modelo aclaró que “no se puede saber quiénes reportaron mi cuenta, si fueron o no seguidores de Slimming”.

“El tema acá es que Instagram no puede estar basándose exclusivamente en reportes para bajar las cuentas“, expresó, agregando que bajo ese escenario “pueden cancelarte porque no les gusta lo que dices”.

“Todos mis comentarios fueron en mi programa de TV, nunca usé Instagram para hablar de Slimming“, afirmó.

Síguenos en