“Latiendo doble”: Eileen Aguilera sorprendió al revelar que será madre por primera vez a los 40 años

La ex chica reality, Eileen Aguilera, sorprendió a sus seguidores en redes sociales tras compartir una importante noticia. Reveló que a sus 40 años se convertirá en madre por primera vez y que está disfrutando del proceso.

En ese sentido, a través de su cuenta oficial de Instagram, comentó que se encuentra “latiendo doble y queriendo contarles esta nueva experiencia de amor y aprendizaje que estoy viviendo“. Asimismo, bromeó con que “soy perfil embarazada para nuevos casting”.

Por otra parte, en conversación con Lun, explicó que “superé los 4 meses, tengo 17 semanas. Aún estoy un poco aprensiva con el tema porque es mi primer embarazo y uno nunca sabe si todo seguirá igual”.

En la misma línea, detalló que esta situación era algo sorpresiva porque “había dado de baja la maternidad hace mucho tiempo. De hecho, me acuerdo que dos semanas antes de saber que estaba esperando guagua, yo decía cosas como que no me veo haciendo mochilas o buscando cartulinas“.

En cuanto a la determinación que había tomado tiempo atrás respecto a no convertirse en madre, señaló que “también había un tema con la edad y que no tenía pareja estable, porque para mí la maternidad tenía que venir con un partner. Que el papá esté presente“.

De todas maneras, comentó “sí, hay un papá”, pero que la situación “sucedió de forma inesperada”, no era algo que estaban buscando porque “no nos pilló en una situación muy de pareja”, pero sí “estamos tratando de generar un vínculo lo más saludable para el ser que viene”.