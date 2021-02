La candidata chilena a meterse en la selección final de los Oscar llegó este viernes a Netflix. Hablamos de El Agente Topo, la película de la directora Maite Alberdi que espera estar entre las nominadas a Mejor Documental.

El documental de 90 minutos sigue la insólita historia de Sergio Chamy, un viudo de 73 años que respondió al curioso anuncio de trabajo que encontró en el diario: infiltrarse en una residencia para la tercera edad.

Es así como la realizadora de La Once (2014), Los Niños (2016) y El Salvavidas (2011) sigue al adulto mayor en su misión, que no es otra que saber de primera mano cómo era el trato que le daban los funcionarios del recinto a una anciana, la madre de la clienta que solicitaba el servicio.

Con Sergio conoceremos no sólo la vida de la mujer, sino que armará un relato conmovedor y revelador de la tercera y cuarta edad en Chile. Si bien el filme saca risas por montones, también entrega momentos que estrujan el corazón.

Lee también: Había escena post créditos: El momento clave que quizás te perdiste del séptimo capítulo de “WandaVision”

Así es El Agente Topo, una película cuya historia es tan alocada e insólita que parece una ficción, pero no. Es este mismo encanto y profundidad que la tiene como uno de los 15 títulos que ha seleccionado la Academia y de los que quedarán sólo 5.

Actualmente los otros documentales en carreta son All In: The Fight for Democracy, Boys State, Collective, Crip Camp, Dick Johnson Is Dead, Gunda, MLK/FBI, My Octopus Teacher, Notturno, The Painter and the Thief, 76 Days, Time, The Truffle Hunters y Welcome to Chechnya.

La votación de nominaciones comenzará el viernes 5 de marzo y finalizará el miércoles 10 de marzo, mientras que las nominaciones oficiales serán anunciadas el 15 de marzo.

La 93° edición de los Premios Oscar se realizará el domingo 25 de abril.