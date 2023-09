“El Conde” triunfa en Festival de Venecia y gana premio a mejor guion

Durante la 80ª edición del Festival de Cine de Venecia, la película satírica que presenta al dictador chileno Augusto Pinochet como un vampiro centenario sediento de sangre dirigida por Pablo Larraín, El Conde, se hizo merecedora del premio al Mejor Guion en el evento internacional.

Siendo la quinta vez que el director chileno se presenta con un largometraje en el importante evento, Larraín comparte el galardón con el guionista, Guillermo Calderón y, en el discurso de aceptación del premio, el director proclamó un firme “no a la impunidad”.

“Quiero compartir esto con Alfredo Castro, quien me ha ayudado toda mi vida y con Eliseo Altunaga que me formó como escritor. No a la impunidad. Muchas gracias”, enfatizó Larraín.

El film protagonizado por Jaime Vadell como Pinochet, se presenta como una alegoría impactante sobre un vampiro sediento de sangre que ha vivido 200 años y ya está cansado de estar vivo, mientras su familia busca conseguir su herencia a toda costa. En esta versión ficticia, el dictador no ha fallecido, sino que ha sobrevivido durante siglos, participando incluso en eventos históricos desde la Revolución Francesa.

El largometraje ya había contado con muy buenas críticas desde sus primeras exhibiciones. Es el caso de Rotten Tomatoes, donde obtuvo un impresionante 83% de valoraciones positivas, elogiando su gran habilidad para abordar la dolorosa historia chilena a través de una mezcla única de humor y horror.

El Conde ya está siendo presentada en selectas salas de cine chilenas desde el pasado jueves 7 de septiembre.

The #Venezia80 Best Screenplay goes to Pablo Larraín’s El Conde pic.twitter.com/A4hVkYazQl — Letterboxd (@letterboxd) September 9, 2023

