El críptico mensaje de Fran García-Huidobro que generó sospechas de sus seguidores: “A mí no me mientas”

Fran García-Huidobro provocó gran incertidumbre entre sus seguidores después de publicar un misterioso mensaje a través de sus redes sociales.

La comunicadora y ex panelista de Gran Hermano escribió en su historia de Instagram un críptico texto donde asegura que nadie le puede ocultar la verdad.

“A mí no me mientas. Aunque no lo creas me entero de todo, aún sin querer”, comenzó su relato la reconocida “Dama de hierro”.

La ex animadora de Maldita Moda agregó: “¿A mí? Dime siempre la verdad. Puede que me aleje (es muy probable), pero mantendrás mi respeto y lealtad siempre”.

Luego de publicarlo a su cuenta de Instagram, sus seguidores comenzaron a teorizar sobre quién será el destinatario de aquel sospechoso mensaje.

Mira acá su publicación:

