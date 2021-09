La reconocida actriz, Teresita Reyes, utilizó sus redes sociales para dar cuenta del alza de los medicamentos, situación que ella misma evidenció cuando realizó la compra de un antidepresivo en una farmacia.

A través de su Instagram, la intérprete nacional realizó un potente descargo respecto a la situación y al alza de los precios de los alimentos que aqueja al país. “Ya no sé si me da rabia, es algo tan inconcebible, tan atroz de creer que ya no me da ni rabia”, partió contando la actriz.

“Hoy día fui a la farmacia y es impresionante lo que están cobrando por los remedios, es una vergüenza, un robo.¿Puede ser que un medicamento este costando más de 90 mil pesos? Son medicamentos que no tienen bioequivalentes, porque son especializados, psicotrópicos. Los ocupo para una depresión que tengo, me salió $78.900 pesos ese medicamento”, agregó la intérprete.

Lee también: “Tú sabí’ mi nombre”: Víctor Díaz confesó su percepción sobre el apodo Zafrada tras confusión de Yuhui

Asimismo, Reyes expresó que “yo veía a la gente conforme, que se le va a hacer. Le hacen un descuento de 3 lucas y sale una cuenta de 120 mil pesos. Una persona que gana $350.000 y tiene alguna de estas enfermedades, se muere, así de simple”.

Finalmente, la reconocida actriz dio cuenta también del alza en los precios de alimentos como el arroz o el detergente, indicando que es “imposible comprarlos”.

“Vi la carne, atroz, y no solo eso, todo. Los detergentes, lo mismo, es imposible comprarlos porque son carísimos”, zanjó.