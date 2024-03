Revivieron antigua acusación de Soledad Pérez contra Cristián Campos: “Era terriblemente desagradable”

Un día después de que se diera a conocer la querella por supuesto abuso sexual en contra de Cristián Campos a su ex hijastra Raffaella di Girolamo, se revivió una antigua acusación que hizo Soledad Pérez en 2016.

La actriz contó en esa oportunidad, en el programa El Interruptor de José Miguel Villouta, la relación que tuvo con quien fuera su compañero de trabajo en varias producciones.

“Muy descalificador, muy pelador. No lo pasé tan bien. Fue una situación desagradable y me dolió mucho que un colega te descalifique y que de alguna manera busque tu cabeza dentro del trabajo”, confesó.

En ese momento ella intentó acercarse a él para mejorar su vínculo y pedirle explicaciones “de por qué tenía tan mala onda y era tan agresivo conmigo en determinadas cosas”.

Según contó Soledad Pérez, los hechos habrían ocurrido en la década de 1980, cuando compartieron en teleseries como La noche del cobarde y Secreto de familia, pero el problema mayor se dio en La trampa, donde eran pareja televisiva.

“Yo fui muy respetuosa pero él era terriblemente desagradable conmigo, no era buen compañero”, declaró.

La áspera relación entre colegas se habría detonado luego de que ella no respondiera a las supuestas insinuaciones del actor.

“Parte de una situación puntual que tuvimos en algún momento y que yo nunca asumí, donde él tenía una característica constante de ser el galán en la vida privada y cuando tu no aceptas y no juegas ese juego, esa gente te descalifica, no te lo perdona, se pone veleidoso”, expuso.

La defensa de Cristián Campos

Al ser consultado en 2016 por un equipo de SQP, Cristián Campos declaró desconocer los dichos de Soledad Pérez y aseguró que la versión “no es consistente con lo que ha sido mi carrera en televisión o teatro”.

“Siempre he considerado de suma importancia las relaciones en nuestra pega, estamos muchos meses juntos de modo que uno entiende que las buenas relaciones son más importantes que el rating incluso, siempre me he movido así en los casi 40 años de carrera”, añadió en esa oportunidad.

La acusación que pesa sobre Cristián Campos

El día martes la Fundación Para La Confianza presentó una querella en contra de Cristián Campos, por abusos sexuales en contra de Raffaella di Girolamo, hija de su ex pareja, Claudia di Girolamo.

“Durante su niñez y adolescencia el señor Campos le debía el máximo deber de cuidado, respeto y protección, en su calidad de adulto responsable y garante de sus derechos, sin embargo, utilizó su posición asimétrica para confundir, controlar y cometer abusos en su contra”, detallaron en X.

