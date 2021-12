La noche de este miércoles llegaron nuevos integrantes a El Discípulo del Chef para unirse a los equipos rojo, verde y azul liderados por Sergi Arola, Ennio Carota y China Bazán.

La primera prueba por la inmunidad consistió en realizar un menú a base de coco, el cual fue degustado por Víctor “Zafrada” Díaz y Gala Caldirola, quienes escogieron al azul como el ganador.

Mientras se desarrollaba esa prueba, hubo una situación que no pasó desapercibida en los seguidores del programa: la actitud de Betsy Camino y su pelea con Patricio Sotomayor. Y es que la llegada de la cubana no fue muy aceptada en las redes sociales, donde los usuarios se demostraron descontentos con su llegada.

Sin embargo, la reincorporación de Yuhui Lee al equipo rojo y su reencuentro con Zafrada significó una alegría para los televidentes, quienes celebraron el momento y su aporte al programa.

Finalmente, la eliminación consistió en cocinar bajo la consigna de sabores, una prueba que no logró ser superada por el equipo verde, quienes perdieron a Patricio Sotomayor por decisión de Ennio Carota.

Qué pasó entre Betsy y el Periodista???? Pucha, me lo perdí. Quién le pagó a Quién??? #ElDiscípuloCHV pic.twitter.com/1Y1z573cJY

Betsy ya me tiene a si 🙄 quieren que le pasen todo en la mano por que ella no sabe donde están las cosas 🙄🙄 y se enoja #eldiscipulochv pic.twitter.com/jDMj4N8eWM

Llegó la betsy, me voy… pero Llegó también Yuhui, me quedo…. no sé que hacer… la línea es tan delgada…#eldiscipulochv pic.twitter.com/J69JBTr7RH

— cristian milito (@CMiliko) December 16, 2021