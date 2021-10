En el nuevo capítulo de El Discípulo del Chef se vivieron diferentes momentos que marcaron la jornada, con un inesperado triunfo del equipo de Sergi Arola y los particulares comentarios de una de las comensales invitadas.

Al inicio del capítulo se decidieron los nuevos nominados por equipo: Yuhui Lee en el rojo, Felipe Izquierdo en el verde y Miguelo en el azul, por lo que los discípulos lo tuvieron que dar todo para poder salvar a sus compañeros.

La primera competencia consistió en una preparación de diferentes bocados tipos cóctel, momento en el que cada equipo tuvo que cocinar cuatro platos salados y uno dulce para presentarlos a las actrices María Elena Duvauchelle, Tamara Acosta y Araceli Vitta, quienes fueron las nuevas comensales de la jornada.

Y fue precisamente cuando el equipo verde presentó su plato uno de los momentos que marcaron a los usuarios en redes sociales. Ennio Carota pasó a presentar un “bocado” salado, que consistía en una especie de pizza que más bien parecía una empanada, junto con Felipe Izquierdo. Todo bien hasta ahí.

Tras degustar todas las preparaciones del equipo verde, las actrices dieron sus comentarios, siendo el de Duvauchelle el que más llamó la atención de los internautas: “es como de roto”, dijo la actriz en referencia al tamaño de la preparación que parecía empanada, palabras que generaron una ola de memes en Twitter.

Sin embargo, eso no fue lo único, porque el inesperado triunfo del equipo rojo en la primera competencia también fue motivo de celebración para los usuarios de la red social.

"yuhui es mi mejor amigo acá, si se va yo me voy con él"

"cuando víctor dijo que soy su mejor amigo me sentí muy muy feliz"

