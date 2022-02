Una noche difícil fue la que se vivió en El Discípulo del Chef. Y es que la nueva eliminación dejó divididos a los tuiteros porque dos queridos participantes corrieron el riesgo de abandonar las cocinas del programa culinario.

La noche comenzó con la prueba por la inmunidad. Sin embargo, antes de explicar en qué consistía, Emilia Daiber dio una noticia a los chef: cada uno tenía que nominar a unos de sus discípulos con la polera negra para abandonar el programa en el caso de perder el capítulo.

Dicho eso, los tres equipos debieron cocinar a base de vinos y licores populares del país, preparaciones que fueron degustadas por tres exigentes sommeliers, quienes eligieron al equipo de Sergi Arola como el ganador, por lo que Vanessa Borgui se salvó de la eliminación.

Tras eso, llegó el duelo final en el que se enfrentó el grupo de China Bazán con el de Ennio Carota en una prueba en la que los discípulos debieron cocinar a base de verduras: repollo, coliflor y brócoli.

Al pasar a la prueba final, los participantes en riesgo eran Yuhui Lee y Kenita Larraín, del equipo azul y verde respectivamente, una situación que complicó a los seguidores del programa, quienes se mostraron divididos porque ambos son muy queridos.

Finalmente, Arola probó cada uno de los platos y escogió al azul como el que mejor desempeño tuvo: Yuhui se salvó y la numeróloga debió abandonar la cocina, provocando la pena de los usuarios en redes sociales.

Que difícil! No quiero que se vaya ninguno! Grande Kenita y Yuhui!! 🙌🏻🙌🏻✨ #ElDiscípuloCHV

Tú lo has dicho Karen, la Kenita es pura luz, solo emite energía positiva. Ojalá más personas fueran como ella #ElDiscipuloCHV

Kenita 🥺, me encanta como está ahora ♥ #ElDiscipuloCHV

Menos mal que no se fue Yuhui 🙌 #eldiscipulochv

Auch mi Quenita, hermosa persona ❤❤ pero feliz por Yuhui, mi favorito para ganar y k no le pongan mas la polera negra #eldiscípulochv

La Kenita es simpática, con eso me quedo además se reinventó y no está llena de odio , aún cuando le hicieron pebre toda su juventud … porque no se casó con IL IDILU ..#ElDiscipuloCHV

— Tatis (@Tatis07747039) February 18, 2022