La partida de una querida integrante del equipo azul en El Discípulo del Chef provocó la indignación de los usuarios en las redes sociales, quienes demostraron su enojo al ver que Princesa Alba tuvo que abandonar el programa culinario.

La jornada comenzó con la siempre clásica prueba por la inmunidad, instancia en las que los equipos rojo, verde y azul debieron preparar un menú de tres tiempos -entrada, fondo y postre- para un matrimonio. Los comensales, en tanto, fueron dos parejas que prontamente se iban a casar.

Tras realizar sus preparaciones, el equipo rojo del español Sergi Arola fue el que ganó y el que por ende aseguró un día más en la competencia culinaria.

Lee también: Chilevisión anuncia fecha de estreno de la tercera temporada de “¿Quién es la Máscara?”

Luego de conocer al equipo que se quedó con la inmunidad, los grupos liderados por Ennio Carota y China Bazán se debieron enfrentar en la prueba de eliminación, que esta vez consistió en cocinar charquicán, valdiviano y un chupe de charqui.

Sin embargo, los esfuerzos del equipo azul no fueron suficientes, por lo que China Bazán debió eliminar a un nuevo integrante y, si bien la decisión quedó entre Francisca Undurraga y Princesa Alba, la chef escogió a esta última, argumentando que la primera tenía más futuro en la competencia.

Así, luego de mencionar que la cantante era la nueva eliminada, los usuarios en Twitter reaccionaron indignados y calificaron de injusta la elección de Trinidad Riveros (Princesa Alba) porque consideraron que tenía más méritos para seguir en la cocina.

#eldiscipulochv no me vayan a echar a la princesa si me voy a enojar mucho 😠 pic.twitter.com/IaQxzb4uG4

— Alex gregory Salvatierra verdejo (@GregoryVerdejo) December 23, 2021